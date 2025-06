Várzea Grande reforça assistência às pessoas em situação de rua Atualmente, 490 pessoas em situação de rua estão cadastradas no Município. No entanto, esse número é dinâmico, pois há uma rotatividade... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h57 ) twitter

Atualmente, 490 pessoas em situação de rua estão cadastradas no Município. No entanto, esse número é dinâmico, pois há uma rotatividade constante. Algumas pessoas deixam as ruas por conta própria, outras são encaminhadas para reencontro com suas famílias. Com a permanência dos dias frios em Várzea Grande, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social, vem intensificando o atendimento às pessoas em situação de rua. Desde o final de maio, quando as temperaturas começaram a cair, foram iniciadas ações emergenciais como a distribuição de sopas à noite, lanches durante o dia e a entrega de cobertores.

