Várzea Grande reforça limpeza urbana com retirada de mais de 20 mil t de lixo e entulho em 180 dias

Com atuação diária da Prefeitura, Município avança na coleta e na organização da cidade, mas destaca que o descarte correto também depende da consciência e colaboração da população. Em 180 dias de gestão, a Prefeitura de Várzea Grande já recolheu aproximadamente 18 mil toneladas (t) de lixo domiciliar e outras 2,2 mil t de entulho em diversos bairros da cidade. Os dados são da Secretaria de Serviços Públicos que vem intensificando, de forma contínua, as ações de limpeza urbana com o objetivo de manter a cidade limpa, segura, bonita e ambientalmente adequada.

Saiba mais sobre as ações de limpeza e a importância da colaboração da população consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

