Várzea Grande reforça sinalização de trânsito no entorno de escolas

Revitalização de faixas de pedestres, mudança de sentido em ruas e fiscalização de transporte escolar reforçam os cuidados com alunos, pais e educadores no retorno às aulas. Com o retorno das aulas marcado para esta segunda-feira (21), a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensificou as ações de segurança no trânsito no entorno das escolas. Entre as principais medidas, estão a revitalização de faixas de pedestres, implantação de sinalização vertical e horizontal, além da mudança de sentido em importantes vias do Município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações de segurança no trânsito em Várzea Grande!

