Várzea Grande registra seis mortes por gripe e reforça importância da vacinação

Além do vírus da influenza, o da covid ainda está em circulação, ampliando o risco da população pertencente ao grupo prioritário. O frio também potencializa as doenças. As vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde Conforme informações da Vigilância Epidemiológica da de Várzea Grande, o município já registra seis óbitos por Influenza. E com do frio, a preocupação com a saúde de idosos e de pessoas que integram o grupo de ‘vulneráveis’ só aumenta. A Secretaria Municipal de Saúde está intensificando os alertas sobre a importância da vacinação contra a gripe (influenza), principalmente entre crianças, idosos, gestantes e puérperas.

