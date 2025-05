Várzea Grande regulamenta aluguel social para vítimas de desastres naturais A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), sancionou a atualização da Política Municipal de Assistência Social com a promulgação... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 17h08 (Atualizado em 05/05/2025 - 17h08 ) twitter

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), sancionou a atualização da Política Municipal de Assistência Social com a promulgação da Lei nº 5.386/2025, no fim de abril. A principal novidade é a criação do benefício de aluguel social para famílias desalojadas por enchentes e outros desastres naturais.

