Várzea Grande renova parceria com Comitê Paralímpico Brasileiro

Continuidade do trabalho vai consolidar o Município como referência no Centro-Oeste e no Brasil e ainda ampliar acessos e modalidades às crianças e jovens interessados. A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti e o vice-prefeito, Tião da Zaeli, ambos do PL, assinaram na manhã de hoje (14), o Termo de Renovação da Parceria entre a Prefeitura e o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), durante a cerimônia de abertura do Festival Paralímpico 2025, realizada no Ginásio Fiotão.

