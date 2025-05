Várzea Grande renova Termo de Fomento para ações continuadas com recursos do FIA Durante curso de capacitação para operacionalização do Fundo da Infância e da Adolescência, Assistência Social e entidades revalidaram... Momento MT|Do R7 30/05/2025 - 09h57 (Atualizado em 30/05/2025 - 09h57 ) twitter

Durante curso de capacitação para operacionalização do Fundo da Infância e da Adolescência, Assistência Social e entidades revalidaram compromisso A prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, assinou hoje (29), a renovação do Termo de Fomento para operacionalização do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) para a continuidade de prestados em parceria com instituições filantrópicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre as ações sociais em Várzea Grande!

