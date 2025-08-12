Várzea Grande revitaliza quarta área pública por meio do ‘Adote um Espaço’
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS) e com apoio do Ministério Público, registrou, nesta terça-feira (12), mais uma adesão ao projeto “Adote um Espaço”. Esta é a quarta parceria firmada em 2025 e, desta vez, a Escola Estadual Adalgisa de Barros e a empresa Marfrig assumiram o compromisso de revitalizar e preservar a área pública que margeia o Córrego do Aeroporto, ao lado do Várzea Grande Shopping, no bairro Jardim Aeroporto.
Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode transformar a comunidade
