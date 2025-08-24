Várzea Grande salta em transparência e mira selo de excelência Em poucos meses de gestão, a Prefeitura de Várzea Grande avançou de forma expressiva nos índices de transparência exigidos pelos órgãos... Momento MT|Do R7 24/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 24/08/2025 - 13h58 ) twitter

Em poucos meses de gestão, a Prefeitura de Várzea Grande avançou de forma expressiva nos índices de transparência exigidos pelos órgãos de controle. O município saiu de 69,19% para 96,54% na avaliação validada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), preenchendo 100% dos itens essenciais avaliados. O desempenho coloca a cidade na disputa pelo selo ouro — e até pelo diamante — de transparência pública nacional.

Para saber mais sobre esse avanço significativo e o compromisso da gestão com a transparência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

