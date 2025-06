Várzea Grande se firma como destino turístico na FIT Pantanal com estande histórico e apoio empresarial Pela primeira vez, o Município ocupa um estande próprio na maior feira de turismo de Mato Grosso, com 36m² – o maior espaço já montado... Momento MT|Do R7 06/06/2025 - 01h35 (Atualizado em 06/06/2025 - 01h35 ) twitter

Pela primeira vez, o Município ocupa um estande próprio na maior feira de turismo de Mato Grosso, com 36m² – o maior espaço já montado por Várzea Grande no evento – reforçando seu novo posicionamento estratégico no setor “Com 158 anos completados este ano de 2025, Várzea Grande dá um passo firme para deixar de ser apenas a porta de entrada de Mato Grosso e se afirmar como destino turístico e cultural relevante, com uma presença marcante e estruturada na maior feira do turismo do estado”.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e o futuro do turismo em Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

