Várzea Grande se torna referência com nova estrutura para agentes de trânsito Município é o primeiro de Mato Grosso em atender padrões nacionais em frotas, uniformes e monitoramento A Prefeitura de Várzea Grande... Momento MT|Do R7 01/06/2025 - 15h35 (Atualizado em 01/06/2025 - 15h35 )

Município é o primeiro de Mato Grosso em atender padrões nacionais em frotas, uniformes e monitoramento. A Prefeitura de Várzea Grande deu um passo inédito na modernização do sistema de trânsito ao implementar uma nova estrutura para os agentes de trânsito do município. A cidade agora é a primeira de Mato Grosso a seguir os padrões nacionais em uniformização, viaturas e tecnologia de monitoramento, tornando-se referência estadual em mobilidade urbana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a modernização do trânsito em Várzea Grande!

