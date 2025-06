Várzea Grande sedia encontro e reforça compromisso com agricultura familiar e alimentação escolar Para atual gestão, o evento realizado no Município serve de vitrine para exposição das políticas públicas que estão sendo implementadas... Momento MT|Do R7 24/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h57 ) twitter

Para atual gestão, o evento realizado no Município serve de vitrine para exposição das políticas públicas que estão sendo implementadas com foco na valorização dos pequenos produtores Várzea Grande é sede, nesta quarta e quinta-feira, 25 e 26 de junho, do “Encontro Mato-Grossense do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), realizado no Hotel Hits Pantanal Aeroporto das 8h às 17h. O evento reúne gestores públicos, nutricionistas, agricultores familiares, técnicos da Empaer e conselheiros de alimentação escolar, com foco no fortalecimento da execução, controle social e fiscalização do programa em Mato Grosso.

