Várzea Grande sedia primeira etapa do Circuito Mato-grossense de 2025

A modalidade 3×3, agora olímpica, possui regras específicas que deixam o jogo mais dinâmico se comparado ao basquete tradicional. O município de Várzea Grande foi sede das disputas da primeira etapa do Circuito Mato-grossense de Basquetebol 3×3 de 2025. As competições ocorreram nos dias 22 e 23 de fevereiro no Centro de Iniciação ao Esporte Danilo Nascimento de Souza Campos (CIEE), na região do Santa Isabel.

Saiba mais sobre os detalhes dessa competição emocionante e os resultados das equipes no nosso parceiro Momento MT.

