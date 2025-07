Várzea Grande será sede de etapa estadual dos Jogos Estudantis A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer promove a abertura oficial da... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 20h58 ) twitter

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer promove a abertura oficial da Etapa Estadual dos Jogos Estudantis 2025, na próxima sexta-feira, dia 18, às 18h, no Ginásio Poliesportivo do Fiotão, no Centro.

