Várzea Grande supera 2024 em arrecadação e em números de acordos no Refis
A Secretaria de Gestão Fazendária realizou no programa de Regularização Fiscal (Refis 2025) mais de 27.840 acordos, sendo negociado...
A Secretaria de Gestão Fazendária realizou no programa de Regularização Fiscal (Refis 2025) mais de 27.840 acordos, sendo negociado R$ 52.315.541,67 (cinquenta e dois milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), sendo já recebidos pelos cofres do município R$ 23.203.988,88 (vinte e três milhões, duzentos e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).
A Secretaria de Gestão Fazendária realizou no programa de Regularização Fiscal (Refis 2025) mais de 27.840 acordos, sendo negociado R$ 52.315.541,67 (cinquenta e dois milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), sendo já recebidos pelos cofres do município R$ 23.203.988,88 (vinte e três milhões, duzentos e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).
Para mais detalhes sobre esses números impressionantes e o impacto na gestão municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Para mais detalhes sobre esses números impressionantes e o impacto na gestão municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: