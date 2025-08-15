Várzea Grande supera 2024 em arrecadação e em números de acordos no Refis A Secretaria de Gestão Fazendária realizou no programa de Regularização Fiscal (Refis 2025) mais de 27.840 acordos, sendo negociado... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 11h38 ) twitter

A Secretaria de Gestão Fazendária realizou no programa de Regularização Fiscal (Refis 2025) mais de 27.840 acordos, sendo negociado R$ 52.315.541,67 (cinquenta e dois milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), sendo já recebidos pelos cofres do município R$ 23.203.988,88 (vinte e três milhões, duzentos e três mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

