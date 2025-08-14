Várzea Grande terá 1ª Exposição de Carros Antigos e shows gratuitos Evento no dia 17 de agosto reúne relíquias automotivas, sertanejo e rock no Várzea Grande Shopping No domingo, 17 de agosto, das 15h... Momento MT|Do R7 14/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h58 ) twitter

Momento MT

Evento no dia 17 de agosto reúne relíquias automotivas, sertanejo e rock no Várzea Grande Shopping

No domingo, 17 de agosto, das 15h às 21h, o Várzea Grande Shopping será palco da “1ª Exposição de Carros Antigos”, trazendo verdadeiras relíquias que marcaram época. A iniciativa, realizada em parceria com a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, celebra os 10 anos do shopping na cidade e o mês do Dia dos Pais.

