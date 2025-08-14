Várzea Grande terá audiências públicas sobre novos empreendimentos residenciais
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação de Várzea Grande informa que, nesta sexta-feira (15), serão realizadas duas audiências públicas para apresentação do EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, referentes à implantação de novos residenciais multifamiliares no município pela empresa LYX Participações.
