Várzea Grande terá audiências públicas sobre novos empreendimentos residenciais

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação de Várzea Grande informa que, nesta sexta-feira (15), serão realizadas duas audiências públicas para apresentação do EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança, referentes à implantação de novos residenciais multifamiliares no município pela empresa LYX Participações.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as audiências e os novos empreendimentos!

