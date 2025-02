Várzea Grande terá dois representantes na Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília Secretários foram escolhidos no segmento do Poder Público Municipal e terão voz e voto nas discussões sobre políticas ambientais e... Momento MT|Do R7 23/02/2025 - 02h04 (Atualizado em 23/02/2025 - 02h04 ) twitter

Dois secretários municipais de Várzea Grande foram eleitos entre os 30 delegados que representarão o Estado de Mato Grosso na Conferência Nacional do Meio Ambiente, que será realizada em Brasília, entre os dias 6 e 9 de maio. Ricardo Alexandre da Costa Amorim, secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, e Manoela Rondon Ourives Bastos, secretária de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, foram escolhidos no segmento do Poder Público Municipal e terão voz e voto nas discussões sobre políticas ambientais e emergências climáticas.

Saiba mais sobre a importância dessa representação e as propostas que serão levadas à Conferência no nosso parceiro Momento MT.

