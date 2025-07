Várzea Grande terá mais um polo para escolinha de futebol Programa é voltado para crianças e jovens entre 6 e 16 anos. Todos os candidatos terão que passar pelo exame médico de aptidão física... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 18h58 ) twitter

Programa é voltado para crianças e jovens entre 6 e 16 anos. Todos os candidatos terão que passar pelo exame médico de aptidão física, que desde o início da atual gestão é ofertado de maneira totalmente gratuita aos futuros atletas. A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), anunciou, por meio da Superintendência de Esporte a abertura de mais um polo do Programa VG Mais Esporte e Bem-Estar para a prática esportiva em Várzea Grande. Desta vez, a comunidade do Distrito de Souza Lima vai contar com uma escolinha de futebol atendendo aos alunos no miniestádio da localidade.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa e como participar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

