Várzea Grande teve participação histórica e se firma como novo destino turístico de Mato Grosso

O espaço recebeu autoridades, empresários do setor, agentes de turismo de vários estados e até representantes de países como Peru, Paraguai, Chile, Argentina e Estados Unidos. A edição 2025 da FIT Pantanal (Feira Internacional de Turismo do Pantanal) teve um saldo extremamente positivo para Várzea Grande. Segundo avaliação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, a cidade — que participou pela primeira vez com estande próprio e protagonismo estratégico — apresentou ao Brasil e ao mundo seu potencial como destino turístico receptivo, cultural, gastronômico e rural.

Para saber mais sobre essa participação histórica e as oportunidades que surgiram, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

