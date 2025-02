Várzea Grande vai receber R$ 1,7 milhão para implantação do Centro de Parto Natural Casa de Parto é uma conquista da atual gestão e uma iniciativa planejada pela prefeita e pela secretária de saúde Várzea Grande teve... Momento MT|Do R7 06/02/2025 - 19h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 19h27 ) twitter

Casa de Parto é uma conquista da atual gestão e uma iniciativa planejada pela prefeita e pela secretária de saúde Várzea Grande teve aprovação de recursos no valor de R$ 1,7 milhão para investimentos visando a implantação e funcionamento do Centro de Parto Normal Peri-Hospitalar, com cinco quartos PPP (Pré-parto, parto e pós-parto).

Saiba mais sobre essa importante conquista para a saúde de Várzea Grande

