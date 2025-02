Várzea Grande visa novas parcerias para combater déficit habitacional Atual gestão reforçou compromisso em buscar soluções para que mais famílias realizem o sonho da casa própria “O Ser Família Habitação... Momento MT|Do R7 18/01/2025 - 13h26 (Atualizado em 18/01/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Atual gestão reforçou compromisso em buscar soluções para que mais famílias realizem o sonho da casa própria “O Ser Família Habitação, certamente nos ajudará a reduzir o déficit habitacional tanto no Estado quanto em Várzea Grande”. A afirmação é da prefeita Flávia Moretti que participou de um momento importante para as 86 famílias beneficiadas no Residencial Mônaco, no bairro Paiaguás, em Várzea Grande, ontem (17). Elas tiveram a parcela de entrada do imóvel subsidiadas pelo Governo Estadual, o que as ajudou a realizar o sonho da casa própria.

Para mais detalhes sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Penal apreende mais 44 celulares em penitenciárias do Estado

Polícia Militar apreende 42 porções de drogas e dupla suspeita de tráfico

Amanda Kimberlly exibe cliques raros de Helena com mãe de Neymar: ‘Homenagem’