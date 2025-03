Várzea-grandense de 107 anos faz exames oftalmológicos pelo ‘Fila Zero’ Ninguém sabe da história de vida de dona Paula. Ela vivia em um abrigo que foi interditado. Deixou de ser negligenciada e agora recebe... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h28 ) twitter

Ninguém sabe da história de vida de dona Paula. Ela vivia em um abrigo que foi interditado. Deixou de ser negligenciada e agora recebe todos os cuidados que necessita e merece. “Ela adora viver” Envelhecer é uma conquista, mas chegar aos 108 anos é um privilégio para poucos e, a várzea-grandense Paula Vitorina de Campos, está prestes a alcançar essa marca. Ela é uma das idosas encontradas no abrigo interditado no Município, após fiscalização da Vigilância Sanitária, Conselho Municipal do Idoso, Secretaria de Assistência Social e Guarda Municipal, no último dia 7 de março.

