Várzea-grandenses aderem e 5 mil pessoas prestigiam 1° Festival de Flores e Plantas Algumas variedades já começaram a ser repostos como: rosa do deserto, caladium, chuva de prata, orquídeas, ervas medicinais, pimentas... Momento MT|Do R7 13/06/2025 - 17h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 17h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A população várzea-grandense tem apoiado e feito a diferença no 1° Festival de Flores e Plantas de Várzea Grande. Durante a quinta-feira (12), abertura, e manhã desta sexta-feira (13), cerca de cinco mil pessoas já circularam pelo local. Alguns produtos já começaram a ser repostos como: rosa do deserto, caladium, chuva de prata, orquídeas, ervas medicinais, pimentas e alguns tipos de plantas ornamentais. No entanto, quem tiver interesse, deve se apressar, pois os estoques são limitados.

Para mais detalhes sobre este evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura de Cuiabá lança Web Denúncias para registro e acompanhamento

Cuiabá será cidade-piloto de projeto do TCE sobre transparência

Rondonópolis conquista 16 medalhas nos Jogos Estudantis de Seleções