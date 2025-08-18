Logo R7.com
Vasco aniquila Santos com goleada histórica e deixa a zona de rebaixamento

O Vasco da Gama protagonizou uma tarde de gala neste domingo ao aplicar uma goleada contundente de 6 a 0 sobre o Santos, na Arena Morumbis, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma exibição de força e eficiência, o Cruzmaltino dominou o adversário do início ao fim, conquistando não apenas três pontos cruciais, mas também um respiro na tabela, ao deixar a incômoda zona de rebaixamento.

