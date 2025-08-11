Vasco e Atlético-MG empatam em São Januário em jogo de luta e frustrações Em um confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Atlético-MG empataram em 1 a 1 neste domingo, em São...

Em um confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco da Gama e Atlético-MG empataram em 1 a 1 neste domingo, em São Januário. O resultado, embora adicione um ponto à tabela de ambas as equipes, deixa um gosto amargo para o Vasco, que segue na zona de rebaixamento, enquanto o Galo perde a oportunidade de ascender na classificação. Vegetti marcou o gol cruzmaltino, e Gabriel Menino, logo no início, balançou as redes para os mineiros.

