Vasco e Botafogo deixam decisão para jogo de volta na Copa do Brasil

Em um confronto eletrizante pelas quartas de final da Copa do Brasil, Vasco da Gama e Botafogo empataram em 1 a 1 na noite desta quarta-feira, em São Januário. O resultado mantém a disputa pela vaga na semifinal completamente aberta, com a decisão transferida para o jogo de volta no Estádio Nilton Santos.

