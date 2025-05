Vasco e Operário ficam no 1 a 1 e decisão vai ser em São Januário

Momento MT |Do R7

Vasco e Operário-PR empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Nuno Moreira marcou um belo gol para o Vasco no primeiro tempo, mas Boschilia igualou para o Operário na etapa final.

