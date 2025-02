Momento MT |Do R7

Vasco elimina o Botafogo e garante vaga na semifinal do Carioca Em um clássico emocionante disputado em São Januário, o Vasco da Gama superou o Botafogo por 1 a 0, garantindo a classificação para...

Em um clássico emocionante disputado em São Januário, o Vasco da Gama superou o Botafogo por 1 a 0, garantindo a classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Com a vitória, os cruzmaltinos chegaram aos 17 pontos e avançaram na competição, enquanto os alvinegros, com 13 pontos, deram adeus ao Estadual.

