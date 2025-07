Vasco empata com Inter e sai da zona de rebaixamento do Brasileirão Em um confronto cheio de reviravoltas no Beira-Rio, o Vasco da Gama conseguiu um importante empate em 1 a 1 com o Internacional, na...

Momento MT|Do R7 27/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 23h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share