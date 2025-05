Vasco goleia o Fortaleza em São Januário e encerra jejum e sai da zona de rebaixamento

Momento MT |Do R7

Em uma noite de alívio e festa para a torcida cruzmaltina, o Vasco da Gama venceu o Fortaleza por 3 a 0 neste sábado (data a ser confirmada no jogo real), em São Januário. O resultado positivo coloca fim a uma incômoda sequência de nove jogos sem vitória na temporada, impulsiona o time a dez pontos na tabela do Campeonato Brasileiro e o retira provisoriamente da zona de rebaixamento. O Fortaleza, por sua vez, permanece com os mesmos dez pontos, sem conseguir se distanciar da parte inferior da classificação.

