Vasco impõe 3 a 1 no Morumbis, deixa o Z4 e pressiona o São Paulo no Brasileirão Em uma noite inspirada do Vasco no Morumbis, o São Paulo foi derrotado por 3 a 1 nesta quinta-feira (13.06), em duelo válido pela 12ª...

Em uma noite inspirada do Vasco no Morumbis, o São Paulo foi derrotado por 3 a 1 nesta quinta-feira (13.06), em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A terceira derrota consecutiva do São Paulo na competição gerou vaias da torcida são-paulina e acendeu o alerta no clube, que agora vê a zona de rebaixamento a apenas um ponto de distância. Rayan, Nuno Moreira e Vegetti foram os carrascos vascaínos, enquanto Ryan Francisco descontou para o Tricolor.

