Vasco perde para o Vitória e entra na zona de rebaixamento do Brasileirão

A má fase do Vasco da Gama se aprofundou neste sábado (10.05), com uma derrota de virada para o Vitória por 2 a 1, no estádio Barradão, em Salvador. O jogo, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, marcou a terceira derrota consecutiva do clube carioca na temporada.

