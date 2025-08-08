Vasco supera CSA em São Januário e avança às quartas da Copa do Brasil Em uma noite decisiva no caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer...

Em uma noite decisiva no caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o CSA por 3 a 1 nesta quinta-feira. Com gols de Rayan, Philippe Coutinho e Tchê Tchê, o Cruzmaltino reverteu o empate do jogo de ida e carimbou o passaporte para a próxima fase do torneio, enquanto Brayyan descontou para a equipe alagoana.

Para mais detalhes sobre essa emocionante partida, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: