Vasco vence Fortaleza e se distancia da zona de rebaixamento

Na noite desta quarta-feira (03.07), o Vasco da Gama fez valer o mando de campo e derrotou o Fortaleza por 2 a 0 em São Januário, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 14 pontos, afastando-se da zona de rebaixamento, enquanto os cearenses permanecem com 20 pontos, no meio da tabela.

