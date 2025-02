Vasco vence o Madureira e desencanta no Carioca O Vasco conquistou nesta quinta-feira (23), sua primeira vitória no Campeonato Carioca. O Gigante da Colina derrotou o Madureira por...

O Vasco conquistou nesta quinta-feira (23), sua primeira vitória no Campeonato Carioca. O Gigante da Colina derrotou o Madureira por 2 a 0 na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada do Estadual. A partida marcou a estreia do técnico Fábio Carille e dos reforços Lucas Oliveira e Tchê Tchê, além da utilização do time principal pela primeira vez no ano.

