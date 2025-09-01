Vasco vence Sport em jogo eletrizante na Ilha do Retiro e deixa o Z-4 do Brasileirão Em uma partida carregada de emoção, viradas e muito suor, o Vasco da Gama conquistou uma vitória crucial por 3 a 2 sobre o Sport, neste...

Em uma partida carregada de emoção, viradas e muito suor, o Vasco da Gama conquistou uma vitória crucial por 3 a 2 sobre o Sport, neste domingo, na Ilha do Retiro. O triunfo dramático, construído com gols de Nuno Moreira, Philippe Coutinho e Pablo Vegetti, tira o Cruzmaltino da incômoda zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, um alívio para a torcida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante confronto!

Leia Mais em Momento MT: