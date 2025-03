VBP agropecuário cresce 11% com o café atingindo faturamento recorde recorde O agronegócio brasileiro inicia 2025 com resultados positivos, impulsionado pelo crescimento do Valor Bruto da Produção (VBP...

Momento MT|Do R7 01/03/2025 - 07h25 (Atualizado em 01/03/2025 - 07h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share