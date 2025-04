Veículo doado pelo Governo será fundamental para alcançar quem mais precisa, afirma Flávia Moretti Automóvel chega em um momento crucial, especialmente para reforçar atuação das equipes fora das unidades físicas Durante solenidade... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 21h06 ) twitter

Automóvel chega em um momento crucial, especialmente para reforçar atuação das equipes fora das unidades físicas Durante solenidade realizada pelo governo de Mato Grosso para a entrega de veículos aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e aos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) dos 141 municípios do estado, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), representando todos os chefes do Executivo municipal presentes, ressaltou a importância do novo veículo doado para o atendimento direto às famílias em situação de vulnerabilidade.

Saiba mais sobre como esse veículo pode transformar a assistência social em Várzea Grande, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

