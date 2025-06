Veículo roubado é recuperado pela PRF durante fiscalização em Rondonópolis-MT A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde desta quarta-feira (12), um veículo com registro de furto e sinais de adulteração... Momento MT|Do R7 13/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 13/06/2025 - 12h57 ) twitter

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde desta quarta-feira (12), um veículo com registro de furto e sinais de adulteração. Uma Toyota Hilux, que tracionava um reboque sem placa, transitava no sentido Cuiabá–Rondonópolis. Diante da não observância imediata à ordem de parada, os policiais rodoviários federais realizaram acompanhamento tático e efetuaram a abordagem alguns quilômetros à frente. Na condução estava uma mulher, que não possuía habilitação. Durante a fiscalização, ela informou que o veículo teria sido adquirido por seu marido por meio de negociação via internet, sem apresentar maiores detalhes da compra. Após vistoria nos elementos identificadores, os policiais constataram adulterações no conjunto veicular. A partir da identificação veicular aprofundada, foi possível confirmar que se tratava de um automóvel com registro de furto na cidade de Querência-MT, ocorrido em abril deste ano. Diante dos fatos, a condutora foi encaminhada ilesa à Delegacia da Polícia Civil de Rondonópolis-MT, onde poderá responder pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A PRF segue atuando com firmeza no enfrentamento ao crime e na proteção da sociedade nas rodovias federais de Mato Grosso. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura abre credenciamento para prestação de serviços em Lucas do Rio Verde

