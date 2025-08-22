Veículos leiloados pela Semob poderão ser visitados até o dia 25 A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), realizará, no dia 26 de agosto, um leilão para a venda...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), realizará, no dia 26 de agosto, um leilão para a venda de veículos apreendidos, removidos ou recolhidos há mais de 60 dias e não retirados por seus proprietários. Os veículos estarão disponíveis para verificação nos dias 21, 22 e 25 de agosto de 2025, das 9h às 12h e das 14h às 16h, na Avenida Manoel José de Arruda, bairro Bela Marina, ao lado do Só Salvados, em Cuiabá.

