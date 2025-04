Veja o que abre e fecha no feriado de 8 de abril, aniversário de Cuiabá Os órgãos públicos vinculados a Prefeitura de Cuiabá não funcionarão na terça-feira (8), data do aniversário de 306 anos de Cuiabá.... Momento MT|Do R7 07/04/2025 - 21h27 (Atualizado em 07/04/2025 - 21h27 ) twitter

Os órgãos públicos vinculados a Prefeitura de Cuiabá não funcionarão na terça-feira (8), data do aniversário de 306 anos de Cuiabá. Atendimentos nas UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) e Policlínicas estão mantidos, exceto em postos de saúde. Também irão manter as atividades defesa civil, fiscalização e orientação do trânsito. O expediente será retomado normalmente na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, a partir das 8 horas. Os estabelecimentos comerciais de rua e shoppings centers estão autorizados a operar normalmente na terça-feira (8). Conforme a Convenção Coletiva do Trabalho (CCT), as empresas que abrirem as portas terão encargos extras, como a obrigação de pagamento de hora em dobro aos colaboradores, incluindo comissões das vendas do dia. Não haverá atendimento nas agências bancárias. As contas de água, energia, telefone e outras de consumo que tiverem essas datas com vencimento, poderão ser pagos no próximo dia útil após o feriado. Estarão disponíveis serviços de caixa eletrônico, Internet Banking e aplicativos de bancos.

