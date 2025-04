Veja o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalhador em Cuiabá Em razão do Dia do Trabalhador, celebrado na quinta-feira (1º), os órgãos públicos vinculados a Prefeitura de Cuiabá não terão expediente...

Em razão do Dia do Trabalhador, celebrado na quinta-feira (1º), os órgãos públicos vinculados a Prefeitura de Cuiabá não terão expediente. As atividades serão retomadas normalmente na sexta-feira (2), exceto nas escolas, pois, conforme definido em calendário escolar, não haverá aulas. Os feriados e pontos facultativos de 2025 fora definidos no decreto 10.775 publicado na Gazeta Municipal no dia 19 de dezembro de 2024. No feriado de 1º de maio, os atendimentos nas UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) e Policlínicas estão mantidos, exceto em postos de saúde.

