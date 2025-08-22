Veja os trechos viários que serão fechados para obras nesta sexta-feira
Os trabalhos de revitalização asfáltica pela Prefeitura de Rondonópolis continuam nesta sexta-feira (22) em vias da cidade. A Secretaria...
Os trabalhos de revitalização asfáltica pela Prefeitura de Rondonópolis continuam nesta sexta-feira (22) em vias da cidade. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa que nesta data trechos da Av. Júlio Campos e da Av. Lions Internacional serão atendidos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre as obras! Leia Mais em Momento MT:
Os trabalhos de revitalização asfáltica pela Prefeitura de Rondonópolis continuam nesta sexta-feira (22) em vias da cidade. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informa que nesta data trechos da Av. Júlio Campos e da Av. Lions Internacional serão atendidos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre as obras!
Leia Mais em Momento MT: