Velório de Preta Gil já tem horário e local marcado: ‘Confira detalhes aqui’ A família de Preta Gil confirmou que será realizado um velório aberto ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, atendendo...

A família de Preta Gil confirmou que será realizado um velório aberto ao público no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, atendendo aos desejos expressos pela própria cantora. A informação foi confirmada através de uma postagem do pai de Preta, Gilberto Gil, onde diz que o velório vai acontecer na próxima sexta-feira (25), em um local aberto ao público, no Theatro Municipal, das 09hs00 às 13 hs00.

