Vem aí a 2º Festa Junina da Feira do Produtor

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, convida toda a comunidade para participar da 2º Festa Junina do Produtor, que será realizada no próximo dia 4 de junho (terça-feira), a partir das 19h, na praça Delbray Cristofolli, no Novo Diamantino.

