Vem aí a “Copa Sicredi de Futebol Society” com R$ 15 mil em premiações A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Cooperativa Sicredi Ouro Verde...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, realizarão no mês de setembro a Copa Sicredi de Futebol Society. A competição será dividida em três categorias, infantil, adulto e máster e contará com uma premiação total de R$15 mil, distribuída entre os campeões.

