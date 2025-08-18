Vem aí a “Copa Sicredi de Futebol Society” com R$ 15 mil em premiações
A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT, realizarão no mês de setembro a Copa Sicredi de Futebol Society. A competição será dividida em três categorias, infantil, adulto e máster e contará com uma premiação total de R$15 mil, distribuída entre os campeões.
