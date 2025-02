Vem aí: Pôr do Sol Cultural!

Momento MT |Do R7

Pensando em proporcionar integração e lazer à população diamantinense, no dia 1º de março, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promoverá o Pôr do Sol Cultural, um evento dedicado à uma tarde de convivência ao ar livre, reunindo música e esporte para todas as idades. O festival será realizado a partir das 16h na Praça São Benedito e reunirá atrações culturais, musicais, esportivas e diversas ações sociais, ambientais e de saúde.

