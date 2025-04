Vencedores do Prêmio Inova MT serão anunciados nesta quinta-feira (10) Nesta quinta-feira (10.4), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) anuncia os nove vencedores da 4ª edição... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 12h09 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h09 ) twitter

Nesta quinta-feira (10.4), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) anuncia os nove vencedores da 4ª edição do Prêmio Inova Mato Grosso, para empresas com boas práticas de inovação. O evento será realizado no Auditório Ponce de Arruda, do Palácio do Governo do Estado, em Cuiabá, a partir das 18h. A cerimônia contará com a presença de autoridades do Estado, representantes das empresas finalistas e instituições parceiras do prêmio. Não perca a oportunidade de saber quem são os vencedores! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Porto Nacional lidera exportações e movimenta R$ 197 milhões

