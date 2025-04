Vera lança o projeto “APAE Capacita” para capacitação de educadores na inclusão de crianças com deficiência

Nesta terça-feira (23), o município de Vera lançou oficialmente o projeto “APAE Capacita”, uma iniciativa que visa capacitar educadores para o atendimento especializado de crianças com deficiência e/ou transtornos do desenvolvimento. O evento, que contou com a presença de autoridades locais, reforçou o compromisso da cidade com a inclusão, buscando construir uma sociedade mais justa e empática. O projeto é fruto da parceria entre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Vera, o Ministério Público e a Prefeitura Municipal.

